СК начал проверку по факту смерти ребенка в летевшем из Пхукета в Москву самолете

Врачи оказали ребенку помощь, однако спасти его не удалось. Фото: Pixabay

Врачи оказали ребенку помощь, однако спасти его не удалось. Фото: Pixabay

СК начал проверку по факту гибели ребенка, который находился на борту летевшего из Пхукета в Москву самолета.

По предварительной информации, самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот» вынужденно приземлился в аэропорту Казани. Причиной экстренной посадки стала остановка дыхания у годовалого ребенка, сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Врачи оказали ребенку помощь, однако спасти его не удалось. Медики были вынуждены констатировать смерть ребенка.

Девочка 2018 года рождения оказалась гражданкой Израиля.

Следователи работают на месте происшествия. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru СК подтвердил гибель 13 человек при катастрофе в Шереметьево. Среди погибших есть дети.