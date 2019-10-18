История трансформаций. В Петербурге открылась выставка Михаила Шемякина

Над трансформациями мастер работал в период с 1983 по 1990 годы. Фото: mihfond.ru

Над трансформациями мастер работал в период с 1983 по 1990 годы. Фото: mihfond.ru

В Центре Михаила Шемякина в Петербурге открылась выставка «Шемякин. Пикассо. Веласкес. Картины как модели. История трансформаций».

Экспозиция включает в себя более 60 работ художника, созданных по мотивам полотен Пикассо и Веласкеса. Это своеобразный диалог Шемякина с Пабло Пикассо и Диего Веласкесом.

Над трансформациями мастер работал в период с 1983 по 1990 годы.

Михаил Шемякин — известный российский художник. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993). Работал также в Нью-Йорке.

Выставку можно посетить до 5 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Шемякин просит «защитить художников от возможной ликвидации их профессионального объединения».