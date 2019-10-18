История трансформаций. В Петербурге открылась выставка Михаила Шемякина

В Центре Михаила Шемякина в Петербурге открылась выставка «Шемякин. Пикассо. Веласкес. Картины как модели. История трансформаций».
Экспозиция включает в себя более 60 работ художника, созданных по мотивам полотен Пикассо и Веласкеса. Это своеобразный диалог Шемякина с Пабло Пикассо и Диего Веласкесом.
Над трансформациями мастер работал в период с 1983 по 1990 годы.
Михаил Шемякин — известный российский художник. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993). Работал также в Нью-Йорке.
Выставку можно посетить до 5 апреля.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Шемякин просит «защитить художников от возможной ликвидации их профессионального объединения».