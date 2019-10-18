Лукашенко: Я устал быть президентом

Лукашенко: Я устал быть президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: http://www.president.gov.by/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устал от работы на посту главы государства. Об этом сообщает БелАт.

«Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать», — сказал президент Белоруссии, сообщает БелАт.

Белорусский лидер отметил, что иногда у него все-таки бывает время, чтобы выбраться на шашлыки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, что причиной закрытия границы с Украиной стал поток нелегального оружия через украинскую границу.

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