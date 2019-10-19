Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию актрисы Наталии Белохвостиковой

Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию актрисы Наталии Белохвостиковой
Наталия Белохвостикова. Фото: Кадр фильма "У озера"

По словам врачей состояние 68-летней актрисы Наталии Белохвостиковой нормализовалось.

В пятницу, 18 октября СМИ сообщили, что состояние актрисы улучшилось. Два дня назад она была доставлена в реанимацию после операции на сердце.

Сейчас ее состояние нормализовалось, ее перевели из реанимации в отделение.

Наталия Белохвостикова – советская и российская актрисы, лауреат двух Государственных премий СССР, она сыграла в фильмах «Тегеран-43», «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак» и других картин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня», значительно улучшилось после проведенной операции. Об этом рассказали в окружении актрисы.

актрисы наталья белохвостикова реанимация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дворцовый парк в Гатчине сделают платным
К Земле приближается астероид диаметром в километр
Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию актрисы Наталии Белохвостиковой
Внук Назарбаева укусил полицейского и получил условный срок
В США суд отложил иск к Telegram. Запрет на запуск кибервалюты сохранен
Лукашенко: Я устал быть президентом
На Моисеенко иномарка прилегла на тротуар
Ученые выяснили, к чему приводит сидячий образ жизни