Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию актрисы Наталии Белохвостиковой

По словам врачей состояние 68-летней актрисы Наталии Белохвостиковой нормализовалось.

В пятницу, 18 октября СМИ сообщили, что состояние актрисы улучшилось. Два дня назад она была доставлена в реанимацию после операции на сердце.

Сейчас ее состояние нормализовалось, ее перевели из реанимации в отделение.

Наталия Белохвостикова – советская и российская актрисы, лауреат двух Государственных премий СССР, она сыграла в фильмах «Тегеран-43», «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак» и других картин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня», значительно улучшилось после проведенной операции. Об этом рассказали в окружении актрисы.