В Минобороны рассказали о цели созданной по указу Путина военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что главной целью Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора», — заявил он, сообщает РБК.

Он также отметил, что цель ВСК — не допустить негативного влияния внешних факторов, например, таких, как недобросовестная конкуренция, и защитить военную стройку от банкротства.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании (ВСК). Планируется, что она будет заниматься вопросами строительства в интересах Вооруженных сил. До сентября 2017 года эти функции находились в ведении «Спецстроя», но учреждение было ликвидировано на фоне скандалов с хищениями и срывами сроков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минобороны показало видео скрытного вывода подлодок. Маневры подводных сил ТОФ ВМФ России успешно завершились на Камчатке. В их ходе отрабатывался скрытный вывод атомного флота из пунктов базирования. Учения проходили на главной базе ТОФ в Вилючинске.