Пожарные 2,5 часа тушили частный дом в деревне Рутелицы

Спасатели боролись с огнем почти два часа. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Спасатели боролись с огнем почти два часа. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Волосовском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частом доме. Все произошло в ночь с 18 на 19 октября в деревне Рутелицы.

О возгорании спасателям сообщили в 23:15. К месту происшествия прибыли два пожарных расчета. Огонь охватил 80 «квадратов» постройки. Спустя два с половиной часа пламя было потушено.

Как сообщили в ГУ МЧС России по городу и области, пожар полностью ликвидировали к 1:37. На месте работали шесть спасателей.

Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

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