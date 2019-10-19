Микроавтобус со школьниками упал с дороги в Японии, семь детей пострадали

Микроавтобус со школьниками упал с дороги в Японии, семь детей пострадали
Местная полиция выясняет обстоятельства ДТП. Фото: Pixabay

В японской префектуре Фукуока произошло дорожно-транспортное происшествие. Участником аварии стал микроавтобус, перевозивший школьную команду по бейсболу.

Все случилось в субботу, 19 октября, в городе Укиха. Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего микроавтобус слетел в кювет. Как сообщают «РИА Новости», семеро школьников получили телесные повреждения.

Информация о состоянии детей не приводится. Причины и обстоятельства страшного инцидента устанавливаются. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП с автобусом. Перед транспортом выбежал ребенок, которого заслонил отец.

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