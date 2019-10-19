Самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе

Сейчас самолет находится в воздушной гавани Красноярска. Фото: pixabay

Сейчас самолет находится в воздушной гавани Красноярска. Фото: pixabay

Лайнер авиакомпании «Норд-авиа» рейсом Улан-Удэ — Москва был вынужден экстренно приземлиться в Красноярске из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве на борту.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, экстренные службы получили анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту уже после взлета самолета.

После получения сообщения спасатели вышли на связь с экипажем и передали информацию. Командир самолета принял решение в экстренном порядке посадить лайнер с 150 пассажирами на борту в ближайшем аэропорту.

Сейчас самолет находится в воздушной гавани Красноярска. Издание отмечает, что правоохранители задержали сообщившего о взрывчатке.

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