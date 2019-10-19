Врачи в Болгарии забыли вытащить старушку из томографа, она провела там 6 часов

Медики из больницы в болгарском городе Павликени в течение шести часов искали 70-летнюю пациентку. Оказалось, что все это время она провела в компьютерном томографе, где ее забыл лаборант.

Как сообщает телеканал Nova, старушка пришла в больницу на обследование легких по причине имевшихся подозрений на пневмонию. Ее дочь заметила долгое отсутствие пенсионерки и сообщила в полицию о пропаже. В итоге бабушка была найдена сотрудниками больнице внутри томографа, который находился в запертом на ключ кабинете.

Позже выяснилось, что виновником произошедшего стал лаборант, который попросту забыл старушку в аппарате. Сейчас медработник находится в отпуске, однако по возвращению ее ждет дисциплинарное взыскание.

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