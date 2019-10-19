В Минздраве заявили, что в России выросла средняя продолжительность жизни

В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян за 8 месяцев (январь-август) текущего года.

«За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, т.е. на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года», — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Она также отметила, что у женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года, а у мужчин — 68,5 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. На заседании правительства Северной столицы было озвучено, что в течение пяти лет продолжительность жизни петербуржцев увеличится до 80 лет.