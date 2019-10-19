В Петербурге в воскресенье пройдет митинг из-за сквера для прогулок

На углу проспекта Героев и Ленинского проспекта пройдет согласованный пройдет митинг за возведение сквера для прогулок местных жителей.

Митинг пройдет в воскресенье, 20 октября. Начало в 15:00.

Жители Красносельского района выступают за возведения сквера для прогулок вместо возможного строительства ТРК около жилых домов. Кроме того, они требуют внести участок в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Акция организована партией ЛДПР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе на улице Ижорского батальона вместо зеленого сквера хотят построить детский сад. Местные жители вышли на акцию протеста. Строительство общественного учреждения для дошкольников планируется возвести Адресной инвестиционной программой.