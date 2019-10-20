Двое рабочих погибли после обрушения грунта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ходе проведения земляных работ погибли два сотрудника. Трагический инцидент произошел в субботу, 19 октября, в вечернее время.

Рабочих завалил обрушившийся грунт. Согласно информации Следственного комитета, сообщают «РИА Новости», все случилось на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о работах на территории прорыва дамбы в Красноярске. На горячую линию поступило более 360 звонков, к помощи пострадавшим привлекли психологов. На берегу реки продолжают убирать завалы скопления мусора.