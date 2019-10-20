МЧС обследовало 2 тысячи «квадратов» в поисках пострадавших на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС обследовало 2 тысячи &#171;квадратов&#187; в поисках пострадавших на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Спасатели продолжат разбирать завалы скопления мусора. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Красноярском крае сотрудники МЧС обследовали девять километров русла реки и две тысячи квадратных метров на территории, где случился прорыв дамбы.

Спасатели обследовали место происшествия на территории Курагинского района в поисках пострадавших. Согласно информации регионального главка МЧС, сообщают «РИА Новости», к 5 часам утра было зафиксировано 360 звонков на горячую линию. К помощи пострадавшим привлекли психологов. В ведомстве также отметили, что сегодня, 19 октября, на участке продолжат разбирать завалы скопления мусора.

Напомним, ЧП случилось накануне ночью. По предварительным данным, прорыв дамбы случился из-за износа конструкции плотины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возможной причине страшного происшествия. Предположение озвучил сотрудник региональных экстренных служб.

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