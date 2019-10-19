Стала известна возможная причина прорыва дамбы под Красноярском

Причиной прорыва дамбы в Красноярском крае мог стать сильный износ конструкций. В результате наводнения погибли 12 человек и затоплены два общежития.

Со слов сотрудника региональных экстренных служб, сообщают «РИА Новости», в настоящее время основной причиной считают износ тела плотины.

Прорыв дамбы в Щетинкино на реке Сейба произошел сегодня ночью, 19 октября. В результате ЧП погибли 12 жителей, еще 14 пострадали. Судьба 10 человек неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что дамбу прорвало около двух часов ночи, было известно о шести погибших. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.