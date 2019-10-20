В Пентагоне допустили проведение новых военных операций в Сирии

Эти операции будут проводиться при поддержке авиации.Фото: Pixabay

Эти операции будут проводиться при поддержке авиации.Фото: Pixabay

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о возможных новых военных операций в Сирии против ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России).

Он отметил, что эти операции будут проводиться при поддержке авиации, сообщается на сайте ведомства.

«Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ*, и если силы США войдут для этого в Сирию, они будут иметь поддержку с воздуха. Так мы будем действовать», — заявил Эспер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вооруженные силы Соединенных Штатов разрушили одну из своих сирийских авиабаз.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.