Эрдоган озвучил условия возобновления военной операции в Сирии

Он отметил, что Турция сделает такой шаг, в случае если по истечении 120 часов не произойдет вывод курдских сил. Фото: Pixabay

Он отметил, что Турция сделает такой шаг, в случае если по истечении 120 часов не произойдет вывод курдских сил. Фото: Pixabay

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что возобновит военную операцию в Сирии, если США не выполнит свои обязательства.

Он отметил, что Турция сделает такой шаг, в случае если по истечении 120 часов не произойдет вывод курдских сил, сообщает Anadolu.

Турецкий лидер выразил надежду, что американская сторона покажет «приверженность выполнению данных Турции обещаний».

Напомним, 9 октября Турция объявила о проведении военной операции в Сирии «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. В США объявили о введении санкций в отношении турецких чиновников. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии. Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей. Таким образом политик обозначил позицию касательно сложившейся ситуации в Сирии.