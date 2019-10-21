Протоиерей РПЦ раскритиковал любителей футбола, бани и рыбалки

Протоиерей РПЦ раскритиковал любителей футбола, бани и рыбалки
Протоиерей Димитрий Смирнов. Фото: кадр из видео dimitrysmirnov.ru

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал российских мужчин за любовь к футбольным матчам, бане и рыбалке.

В эфире телеканала «Союз» Смирнов заявил, что жизнь любителей футбола проходит при просмотре матчей «Зенита» и «Спартака». «А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка», — сказал священнослужитель.

Об этом он заявил в ответ на звонок телезрительницы, которая призналась, что ее муж-алкоголик хочет покончить с собой. Священник посоветовал ему посещать храм и слушать проповеди, а также читать религиозную литературу и выходить на прогулки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ русский народ назвали убийцей из-за абортов. Смирнов высказался о русском народе как о «народе-убийце», а также раскритиковал женщин, делающих аборты по медицинским показаниям.

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