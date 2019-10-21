Спасатели вытащили человека из горящей квартиры в Мурино

Ночью 21 октября загорелась квартира в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти. С места ЧП был спасен один человек.

Как сообщает управление МЧС России по Ленобласти, в квартире загорелась обстановка на площади 1 квадратный метр. На ликвидацию возгорания ушло около часа. Огнеборцам удалось спасти одного человека из горящей квартиры. Также была произведена эвакуация 13 жильцов соседних квартир. Их вывели на улицу по лестнице в подъезде.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 1:47 ночи. Возгорание удалось потушить к 2:44. На месте работали две дежурные бригады.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупный пожар произошел в деревне Кирполье Всеволожского района.