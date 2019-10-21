Крупный пожар произошел в деревне Кирполье Всеволожского района

Крупный пожар произошел в деревне Кирполье Всеволожского района
Причина пожара не сообщается. Фото: pixabay

В деревне Кирполье Всеволожского района Ленобласти вечером в воскресенье загорелись сразу несколько жилых домов. Никто не пострадал.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, в крупном пожаре пострадали несколько частных домов накануне вечером, 20 октября. На месте работали десять дежурных спасателей с использованием трех спецмашин. Как отмечает ведомство, общая площадь пожара составила почти 90 квадратных метров.

В результате возгорания в деревне никто не пострадал. С огнем пожарные управились за час. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы района ведет проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные 2,5 часа тушили частный дом в деревне Рутелицы в Волосовском районе Ленинградской области. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки.

Всеволожский район ленобласть пожар
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