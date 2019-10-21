Четверть россиян могут назвать себя «жертвами перестройки»

Опубликовано новое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно его результатам, каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки».
Исследование общественного мнения показало, что 25% граждан России считают и могут себя назвать «жертвами перестройки». Большинство же опрошенных придерживаются противоположной позиции — 70%, а 5% — затрудняются ответить на вопрос.
Проведенный анализ продемонстрировал, что «жертвами перестройки» себя считают чаще всего россияне в возрасте 60 и более лет — 37%, значительно реже так о себе думают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — 8%.
Напомним, что несколько недель назад, в начале октября этого года, заместитель председателя Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда Максиму Топилину предложение создать дополнительную льготную категорию россиян — «жертвы перестройки». Чернышов считает, что в новую категорию смогли бы войти люди, жившие в России с 1987 по 1989 годы в возрасте от 25 до 25 лет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что правительство одобрило проект закона о значимых интерне-ресурсах с одной оговоркой.