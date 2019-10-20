Правительство одобрило проект о значимых интернет-ресурсах

Российское Правительство одобрило новый законопроект.

Кабинет министров сообщил, что правительство поддержало проект закона, который ограничит иностранную долю в значимых информационных ресурсах, но также выдвинуло предложение установить требования для голосующих акций в размере 50% минус одна акция.

Напомним, что недавно члены правительства подготовили свой комментарий к проекту закона о значимых интернет-ресурсах, который должен будет ограничить долю владения в них иностранных вкладчиков до 20%.

По данным РБК, кабинет министров намерен одобрить законопроект, но с один условием: в него будет внесена поправка в отношении голосующих акций. Так, голосующие акции должны быть допустимы в соотношении 50% минус одна акция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что цифровые четки из Ватикана смогли взломать за 15 минут.