Эксперты Роскачества рассказали, что делать при пропаже смартфона

Эксперты Роскачества рассказали, что делать при пропаже смартфона
Пользователи смартфонов должны заранее предусмотреть защиту смартфона. Фото: pixabay

В Роскачестве дали рекомендации по защите личных данных в случае потери или кражи мобильного телефона.

Как рассказали gazeta.spb.ru в Роскачестве, пользователи смартфонов должны заранее предусмотреть защиту смартфона, поскольку в России ежедневно воруют несколько тысяч гаджетов.

Для начала Роскачество рекомендует проверить, активирована ли на смартфоне возможность дистанционной блокировки, с помощью которой можно даже стереть данные. Кроме того, стоит регулярно делать резервное копирование данных или настроить его автоматическое выполнение, использовать сложные пароли или вход по биометрическим данным. Также рекомендуется хранить все фото и видео в облачном хранилище.

Что делать, если телефон уже украден:

  • необходимо позвонить на свой номер с другого телефона; отследить его местоположение с помощью функции «Найти телефон»;
  • стереть все данные удаленно; заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону;
  • проверить аккаунты с разных сервисов на наличие попыток входа;
  • обратиться в полицию с заявлением о краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество выявило лучшие мессенджеры.

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Эксперты Роскачества рассказали, что делать при пропаже смартфона