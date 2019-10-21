Разин снова просит суд удалить ток-шоу «Зенита» из интернета

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на решение суда по иску продюсера и шоумена Андрея Разина к футбольному клубу «Зенит».

Разин просит Санкт-Петербургский городской суд отменить решение Петроградского районного суда и удовлетворить ранее выдвинутые требования. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петроградский районный суд рассмотрел иск Разина к «Зениту» в сентябре и принял решение в удовлетворении отказать.

Напомним, продюсер обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он потребовал удалить с портала канала Z+ ток-шок с участием Сергея Шнурова и обязать «Зенит» опубликовать на сайте официальную позицию по поводу слов музыканта. На ток-шоу Шнуров, по мнению Разина, грубо и оскорбительно высказался о Москве.