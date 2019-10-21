Ущерб ОЖД из-за хищений составил 13 млн рублей

Ущерб ОЖД из-за хищений составил 13 млн рублей
В основном, это кражи деталей верхнего строения пути. Фото: Pixabay

За девять месяцев 2019 года ущерб Октябрьской железной дороги из-за хищения имущества составил 13 млн рублей.

Всего в этом году на территории магистрали зарегистрировали более 300 случаев хищения имущества РЖД. В основном, это кражи деталей верхнего строения пути, оборудования из цветных и черных металлов, сообщили в пресс-службе ОЖД. Задержано 288 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вандалы испортили рисунками 250 вагонов ОЖД в Петербурге. В ОЖД отметили, что вандалы не ограничились разрисованными вагонами — за этот год также было разбито 14 линз светофором, также было 25 случаев, когда в идущие составы кидались камнями.

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Ущерб ОЖД из-за хищений составил 13 млн рублей
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