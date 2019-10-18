Вандалы испортили рисунками 250 вагонов ОЖД в Петербурге

Вандалы испортили рисунками 250 вагонов ОЖД в Петербурге
Каждый разрисованный граффити вагон ОЖД будет отмыт и перекрашен. Фото: pixabay

Петербургские «художники» вывели из строя 250 вагонов на Октябрьской железной дороги с начала этого года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, каждый разрисованный граффити вагон необходимо отмыть и перекрасить, на что требуется несколько дней. А на приведение в порядок сразу 250 вагонов работникам понадобится не менее года.

В ОЖД отметили, что вандалы не ограничились разрисованными вагонами — за этот год также было разбито 14 линз светофором, также было 25 случаев, когда в идущие составы кидались камнями.

Общий ущерб железнодорожному имуществу был оценен в более чем три миллиона рублей. За противоправные действия были пойманы 28 человек, из которых 11 стали фигурантами уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вандалов, повредивших памятник в Колпино, ищет полиция.

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