УФАС назвало сообщения о повышении цен на гречку паническими

УФАС назвало сообщения о повышении цен на гречку паническими
Ретейлеры ранее сообщили о росте закупочной стоимости гречневой крупы. Фото: pixabay.com

Делать выводы о плохом урожае и повышении цен на гречку преждевременно. Об этом заявили в УФАС Петербурга.

Антимонопольное ведомство пока не планирует проводить проверку в связи с информацией о возможном подорожании гречки, сообщает «Мойка78». Есть вероятность, что панику намерено создают ретейлеры для того, чтобы повысить спрос.

В УФАС подчеркнули, что уборочная кампания не завершена. Потому делать выводы об урожае рано.

Напомним, торговые сети сообщили о росте закупочной стоимости гречневой крупы. По прогнозам, цены могут вырасти на 15-20%, в некоторых случаях — на 50%. Причиной подорожания называют сокращение посевных площадей и плохой урожай.

Нечто подобное происходило в 2014 году. Горожане массово бросились скупать гречку после сообщений СМИ об исчезновении крупы из магазинов.

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