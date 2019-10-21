Турнир «Уличный красава» выиграли футболисты из Красносельского

В турнире участвуют около 3,5 тысяч футбольных команд по всей России. Фото: ЛенТВ24

В турнире участвуют около 3,5 тысяч футбольных команд по всей России. Фото: ЛенТВ24

Победителей межрегионального футбольного соревнования дворовых команд ждет поездка в Сочи, где турнир состоится на всероссийском уровне.

Спортсмены из команды «Ударник» стали победителями третьего этапа соревнований «Уличный красава», который прошел в Выборге с 14 по 20 октября текущего года. Как сообщает издание ЛенТВ24, «Уличный красава» — один из наиболее массовых турниров дворового футбола в России.

Из-за огромного количества команд каждый матч длился лишь два тайма по десять минут. В соревновании принимают участие юноши от 14 до 17 лет. Обязательное условие — за плечами футболистов не должно быть профессиональных занятий футболом.

Победители из команды поселка Красносельский попытали удачу уже второй раз, в прошлом году для победы не хватило совсем немного.

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