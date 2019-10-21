В Пушкинском районе построят новый спорткомплекс

Спортивный комплекс планируют построить за три года. Фото: pixabay.com

Спортивный комплекс планируют построить за три года. Фото: pixabay.com

В Пушкинском районе Петербурга откроют двухэтажный спортивный комплекс. Он займет территорию площадью более 9 тыс. квадратных метров.

Земельный участок на шоссе Подбельского будет предоставлен ООО «Олимп». Передачу утвердили на совещании правительства Петербурга 11 октября, сообщает АБН.

В спорткомплексе планируют оборудовать крытый каток, два бассейна, залы хореографии, акробатической подготовки и общей физподготовки, медицинский кабинет и кафе. На территории также разместят фубтольное поле, площадки для мини-футбола, беговые и велосипедные дорожки.

Завершить строительство планируется через три года. Ожидаемый объем инвестиций — порядка 500 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для футбольного клуба «Коломяги» построят спорткомплекс на Солунской улице. На участке обустроят два открытых поля с искусственным покрытием и подогревом.