На матче «Зенит» — «Лейпциг» уже продали 39 тысяч билетов

Матч начнется 23 октября, в 19:55 по московскому времени. Фото: https://pixabay.com

Матч начнется 23 октября, в 19:55 по московскому времени. Фото: https://pixabay.com

Игру российского «Зенита» и немецкого «Лейпцига» хотят посмотреть множество болельщиков. На матч уже продано почти 40 тысяч билетов.

Встреча сине-бело-голубых с «быками» состоится уже в среду, 23 октября. Матч третьего тура группового этапа европейской Лиги чемпионов будет выездным для «Зенита», игра пройдет на поле «Ред Булл Арены» в Лейпциге.

Как рассказали в пресс-службе немецкой команды, 39 тысяч человек уже приобрели билеты. Трибуны ожидаются заполненными, всего стадион Лейпцига вмещает 44 тысячи болельщиков.

Отметим, что на текущий момент «Зенит» является лидером в турнирной таблице, разделяя первенство с французскими футболистами «Лиона». «Лейпцг» ненамного отстает от соперника.

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