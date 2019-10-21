Игру российского «Зенита» и немецкого «Лейпцига» хотят посмотреть множество болельщиков. На матч уже продано почти 40 тысяч билетов.
Встреча сине-бело-голубых с «быками» состоится уже в среду, 23 октября. Матч третьего тура группового этапа европейской Лиги чемпионов будет выездным для «Зенита», игра пройдет на поле «Ред Булл Арены» в Лейпциге.
Как рассказали в пресс-службе немецкой команды, 39 тысяч человек уже приобрели билеты. Трибуны ожидаются заполненными, всего стадион Лейпцига вмещает 44 тысячи болельщиков.
Отметим, что на текущий момент «Зенит» является лидером в турнирной таблице, разделяя первенство с французскими футболистами «Лиона». «Лейпцг» ненамного отстает от соперника.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда футболистов из поселка Красносельский завоевала победу на межрегиональном этапе турнира по дворовому футболу «Уличный красава».