В Москве из квартиры режиссера Рустама Хамдамова вынесли украшения на 300 тысяч

Из квартиры 75-летнего режиссера, расположенной в Леонтьевском переулке, злоумышленники выкрали серьги, брошь, кольцо и часы.

Режиссер сообщил сотрудникам правоохранительных органов о краже в субботу, 19 октября. Пропавшие антикварные серьги, брошь, рубиновое кольцо и украшенные бриллиантами часы пострадавший Рустам Хамдамов оценил в триста тысяч рублей.

Кроме того, режиссер рассказал полицейским, кого он подозревает в совершении кражи. По его словам, незадолго до пропажи драгоценностей к нему заходил старый знакомый. В ходе недолгой встречи Хамдамов несколько раз выходил из комнаты, оставляя гостя один на один с имуществом.

После того, как приятель режиссера ушел, Хамдамов обнаружил отсутствие украшений.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржца приговорили к четырем годам заключения за ограбление пенсионера.