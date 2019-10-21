Житель Петербурга получил четыре года колонии за ограбление пенсионера

Житель Петербурга обвиняется в ограблении пенсионера. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в июле этого года в парадной дома по Ленинскому обвиняемый ударил пенсионера, после чего, обыскал карманы одежды потерпевшего и украл пенсию в сумме 20 тыс. рублей, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в защиту прав пенсионера о возмещении морального вреда и материального ущерба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в поселке Рябово Ленобласти сотрудники правоохранительных органов раскрыли квартирную кражу в отношении пенсионерки. У хозяйки квартиры украли 100 тыс. рублей.