Суд продлил домашний арест экс-главе Ростехнадзора по делу о мошенничестве

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановления о продлении мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении Григория Слабикова, обвиняемому в мошенничестве на более чем 4,7 миллиарда рублей.

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 11 января 2020 года.

Тоже самое касается его дочери.

Слабиковы знакомятся с материалами дела из 188 томов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В судебном заседании следователь заявил о возможности увеличения фигурантам разрешенного времени выхода за пределы жилого помещения. По постановлениям суда Слабиков может гулять до шести часов, Слабикова — до семи.

Григория Слабикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2009 по 2017 год он вместе с дочерью путем обмана похитил денежные средства компенсационных фондов и членских взносов Союза проектных организаций «Стандарт-Проект», Союза организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» и Союза инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.