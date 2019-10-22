Два школьника из Мурманской области доехали до Петербурга на попутках

Дети были найдены на АЗС на Московском шоссе в районе города Пушкин. Фото: pixabay

Дети были найдены на АЗС на Московском шоссе в районе города Пушкин. Фото: pixabay

На АЗС под Петербургом обнаружили двух 12-летних мальчиков из Мончегорска, автостопом доехавших до Северной столицы за пять дней.

Как сообщает управление СК РФ по Мурманской области, о пропаже школьников из Мончегорска стало известно 18 октября. В поиске пропавших детей участвовали правоохранительные органы, волонтеры и неравнодушные граждане.

Сами дети пока не рассказали, зачем отправились в Петербург за 1200 км от дома. Известно только то, что их побег не связан с домашним насилием.

Дети были найдены на АЗС на Московском шоссе в районе города Пушкин. В полицию о них заявил дальнобойщик, которого они остановили для продолжения поездки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пропали три школьника из Мурино. Накануне они вышли из дома в Мурино и отправились на станцию метро «Технологический институт», после чего не выходили на связь.