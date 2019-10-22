Американец почти 10 лет страдал «синдромом автопивоварни»

В течение восьми лет американец пребывал в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент мужчина прошел необходимую терапию и вылечился. Фото: https://pixabay.com/

В течение восьми лет американец пребывал в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент мужчина прошел необходимую терапию и вылечился. Фото: https://pixabay.com/

Организм 46-летнего жителя Соединенных штатов на протяжении восьми лет вырабатывал углеводы, образующие этанол.

В 2011 году мужчина сломал руку, в связи с чем пропил курс антибиотиков. Однако спустя некоторое время после завершения курса он стал странно себя чувствовать: появились провалы в памяти и приступы агрессии. Выписанные врачом антидепрессанты не помогли, в один момент американца задержали за рулем в пьяном виде.

После этого мужчина еще несколько раз попадал в больницу из-за сильного алкогольного опьянения. Но врачи не верили словам, о том, что он не употреблял спиртное. Позже медики из университета Ричмонда смогли обнаружить в организме американца дрожи Saccharomyces cerevisiae, которые, вырабатывая углеводы, образуют этанол, пишет издание BMJ Open Gastroenterology.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке школьный учитель обезоружил ученика, принесшего в школу дробовик, с помощью объятий.