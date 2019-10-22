Шварцнеггер едва не умер на операционном столе

«Чем старше ты становишься, тем тяжелее. Тело уже не прощает тебе все, как раньше. Но тебе просто надо больше тренироваться, делать больше повторений» - рассказал Арнольд Шварцнеггер. Фото: Wikipedia

«Чем старше ты становишься, тем тяжелее. Тело уже не прощает тебе все, как раньше. Но тебе просто надо больше тренироваться, делать больше повторений» - рассказал Арнольд Шварцнеггер. Фото: Wikipedia

72-летнему артисту недавно провели шестую операцию на сердце по замене легочного клапана, во время которой Шварцнеггер оказался на грани смерти.

Сложную операцию актер перенес в марте 2018 года, тогда в ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, которые едва не стоили голливудской звезде жизни. О неизвестной ранее подробности сообщило издание Mirror. Несмотря на это, актер быстро вернулся к обычной жизни.

Как отмечает Шварцнеггер, у него есть проблемы со здоровьем, однако это не мешает ему демонстрировать на экранах голый торс. По словам звезды, уже спустя неделю после той самой операции он вернулся в зал для тренировок.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в октябре Арнольд Шварцнеггер посетил Санкт-Петербург и выступил на бизнес-форуме Global Synergy Forum, прошедшем на «Газпром-Арене».