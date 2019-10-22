Шварцнеггер едва не умер на операционном столе

Шварцнеггер едва не умер на операционном столе
«Чем старше ты становишься, тем тяжелее. Тело уже не прощает тебе все, как раньше. Но тебе просто надо больше тренироваться, делать больше повторений» - рассказал Арнольд Шварцнеггер. Фото: Wikipedia

72-летнему артисту недавно провели шестую операцию на сердце по замене легочного клапана, во время которой Шварцнеггер оказался на грани смерти.

Сложную операцию актер перенес в марте 2018 года, тогда в ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, которые едва не стоили голливудской звезде жизни. О неизвестной ранее подробности сообщило издание Mirror. Несмотря на это, актер быстро вернулся к обычной жизни.

Как отмечает Шварцнеггер, у него есть проблемы со здоровьем, однако это не мешает ему демонстрировать на экранах голый торс. По словам звезды, уже спустя неделю после той самой операции он вернулся в зал для тренировок.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в октябре Арнольд Шварцнеггер посетил Санкт-Петербург и выступил на бизнес-форуме Global Synergy Forum, прошедшем на «Газпром-Арене».

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