Шеф-повар из Финляндии возмущен безответственным отношением людей к еде

Повар попытался привлечь внимание к тому, что огромное количество выбрасываемых продуктов питания приводит к возникновению парникового эффекта. Фото: Facebook

Повар попытался привлечь внимание к тому, что огромное количество выбрасываемых продуктов питания приводит к возникновению парникового эффекта. Фото: Facebook

Шеф-повар одной из финских гостиниц опубликовал фотографии, на которых видны тарелки, переполненные оставшейся после завтрака едой.

Фотографии, вызвавшие общественный резонанс, повар опубликовал на своей странице в Facebook. По мнению Аки Койвуниеми главная проблема людей в том, что они не знают меры. Набирая огромное количество еды, которая остается недоеденной, люди демонстрируют, что не задумываются о последствиях.

Как рассказал повар изданию yle.UUTISET кухни тщательно подходят к вопросу формирования меню и расхода продуктов. Однако безответственность постояльцев приводит к ситуации, когда приходится выкидывать более 40 килограмм оставшихся после завтрака продуктов. А между тем, как отмечает Койвуниеми, пищевые отходы являются третью от всех нагрузок на экологическую систему планеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученый из Швеции предложил поедать людей ради решения экологических проблем.