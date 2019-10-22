Во Флориде трое детей делили квартиру с 246 животными

Власти американского штата Флорида были вынуждены спасать троих детей из дома, где они проживали с тремя взрослыми и 246 животными разных видов.

Правоохранительные органы обратили внимание на ситуацию после заявления Грегга Нельсона, чья жена, вероятно, занималась разведением животных вместе с подругой, которая также проживала с ними. Грегг намеревался забрать из дома, ставшего «необитаемым», своих детей, однако жена не разрешила ему эт сделать. Тогда мужчина обратился в полицию.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили более 240 видов живности, среди которых кролики, хомяки, собаки, кошки, крысы, гекконы и опоссумы. Животные, как и дети, содержались в грязи и бедности. Полиции пришлось забрать из ужасных условий троих девочек 8, 9 и 10 лет, а служба дикой природы отобрала у женщин животных.

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