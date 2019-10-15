В Петербурге предложили приравнять тату на кошках к жестокому обращению с животными

Новый закон о приравнивании тату на кошках к жестокому обращению с животными призван развить у владельцев чувство ответственности за питомцев. Фото: https://pixabay.com/

Новый закон о приравнивании тату на кошках к жестокому обращению с животными призван развить у владельцев чувство ответственности за питомцев. Фото: https://pixabay.com/

Петербургские активисты направили в Законодательное собрание предложение о приравнивании тату на теле кошки к жестокому обращению с животными.

Авторами инициативы выступили организаторы выставки «Мир кошек». Сегодня, 15 октября, они направили председателю комиссии по законодательству ЗакСа Денису Четырбоку предложение. По мнению активистов, нанесение рисунков вредит нежной коже домашних животных, а краска может вызвать аллергическую реакцию.

Кроме того, отмечают организаторы выставки, татуировка — результат длительного болезненного процесса, что является стрессом для животного. Однако наибольшую опасность, по мнению авторов предложения, является наркоз, поскольку это всегда большая нагрузка на организм и присутствует риск летального исхода.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об исследовании учеными уровень привязанности кошек к своим хозяевам.