Петербургские активисты направили в Законодательное собрание предложение о приравнивании тату на теле кошки к жестокому обращению с животными.
Авторами инициативы выступили организаторы выставки «Мир кошек». Сегодня, 15 октября, они направили председателю комиссии по законодательству ЗакСа Денису Четырбоку предложение. По мнению активистов, нанесение рисунков вредит нежной коже домашних животных, а краска может вызвать аллергическую реакцию.
Кроме того, отмечают организаторы выставки, татуировка — результат длительного болезненного процесса, что является стрессом для животного. Однако наибольшую опасность, по мнению авторов предложения, является наркоз, поскольку это всегда большая нагрузка на организм и присутствует риск летального исхода.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об исследовании учеными уровень привязанности кошек к своим хозяевам.