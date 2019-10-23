МКБ с начала 2019 года выступил организатором размещения 55 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 560 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) с начала 2019 года выступил организатором размещения 55 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 560 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2019 года МКБ входит в топ-5 организаторов облигационных займов на российском рынке долгового капитала.

В числе ключевых сделок, реализованных командой Инвестиционного бизнеса МКБ, для крупнейших государственных и частных компаний, представляющих различные сегменты российской экономики, выпуски облигаций Газпрома, РЖД, ДОМ. РФ, Славнефти, ХК Металлоинвест, Сбербанка, Почта РФ, ГК Автодор, ФПК, Камаза, Русала, Еврохима, ГТЛК, Магнита, МагаФона, ВЭБ. РФ, СУЭКа, X5, Роснефти, Полюса, Газпромбанка, АФК Система и многих других.

Одной из знаковых сделок стало первое на российском рынке размещение облигаций белорусского корпоративного эмитента — компании «Евроторг».

«МКБ продолжает наращивать свое присутствие в DCM-сегменте. Мы не ограничиваемся работой с российскими заемщиками и активно развиваем сотрудничество с международными эмитентами. В настоящее время на долю МКБ приходится около 10% всех рыночных размещений облигаций в России (без учета ОФЗ),

— отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. —