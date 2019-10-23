Промышленным предприятиям Петербурга выделят 30 млн на улучшение кадров

В Петербурге промышленным предприятиям выделят субсидии на укрепление кадрового потенциала. Из бюджета им предоставят 30 млн рублей.

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Документ 23 октября опубликован на официальном сайте городской администрации.

Субсидии предоставят организациям, ведущим деятельность в сфере обрабатывающих производств. Выплаты покроют порядка 80% затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

В 2018 году в Петербурге за счет субсидий были подготовлены и обучены более 2 тыс. специалистов из более 30 организаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Правительство Петербурга одобрило законопроект о введении инвестиционного налогового вычета для промышленных предприятий. За счет этого предприятия смогут компенсировать до 90% расходов на модернизацию оборудования.