Промышленным предприятиям Петербурга выделят 30 млн на улучшение кадров

Промышленным предприятиям Петербурга выделят 30 млн на улучшение кадров
Александр Беглов. Фото: vk.com/a_beglov

В Петербурге промышленным предприятиям выделят субсидии на укрепление кадрового потенциала. Из бюджета им предоставят 30 млн рублей.

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Документ 23 октября опубликован на официальном сайте городской администрации.

Субсидии предоставят организациям, ведущим деятельность в сфере обрабатывающих производств. Выплаты покроют порядка 80% затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

В 2018 году в Петербурге за счет субсидий были подготовлены и обучены более 2 тыс. специалистов из более 30 организаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Правительство Петербурга одобрило законопроект о введении инвестиционного налогового вычета для промышленных предприятий. За счет этого предприятия смогут компенсировать до 90% расходов на модернизацию оборудования.

кадры новости спб предприятия промышленность субсидии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семиклассница стала жертвой изнасилования в Гатчинском районе
Промышленным предприятиям Петербурга выделят 30 млн на улучшение кадров
Полицейских обвиняют в бездействии в поисках пропавшего петербуржца
Прокуратура отстояла права инвалидов, которые не могли попасть в больницу ...
Вместимость «Газпром Арены» будет увеличена к финалу Лиги чемпионов
После выстрела в полицейского в Петербурге возбудили дело
В Ленинградской области открыли комплекс по производству биогаза
В ГИБДД рассказали, как произошла авария на Лермонтовском