Медиасиндикат пополнился крупнейшими СМИ Ленобласти

В Медиасиндикат (МС) вошел крупнейший онлайн пул СМИ Ленобласти – «Ленинградская областная телекомпания» (ЛОТ). Теперь общая аудитория Медиасиндиката превышает восемь миллионов посетителей в месяц, которые просматривают порядка 18 млн страниц. Фактически онлайн-СМИ, входящие в МС читает все население Петербурга и Ленинградской области.

По словам Алексея Дементьева, руководителя Медиасиндиката и генерального директора «Агентства Бизнес Новостей» информационная мощь МС превышает все известные петербургские средства массовой информации. «Наше преимущество не только огромная аудитория, но ее разноплановость. Ведь в «Медиасиндикат» входят СМИ, которые читают все группы населения. Таким охватом аудитории не может похвастаться ни одно медиа Петербурга».

По мнению Олега Ширяева, главного редактора онлайн-СМИ GazetaSPb, сегодня преимущества онлайна не только в легкодоступности контента, но и в различных площадках его распространения. «Ведь сейчас любое современной онлайн-медиа распространяется не только на своей веб-странице, но и на площадках всех популярных социальных сетей. У нас в Gazeta.spb.ru несколько десятков тысяч подписчиков на наших аккаунтах в соцсетях и их число стремительно увеличивается. Это означает, что фактическая аудитория Медиасинидиката может быть в разы больше, если посчитать еще и подписчиков всех наших групп», — считает Олег Ширяев.

«Ленинградская областная телекомпания» объединяет несколько онлайн площадок, где каждый день публикуются новости из всех 18 районов региона и Санкт-Петербурга. Ежедневно сайты ЛОТ читают свыше 70 тыс человек, которые просматривают более 1,7 млн страниц в месяц. Страницы ЛОТ в соцсетях читают свыше двух миллионов человек. В Лот входят: Телеканал ЛенТВ24, 47channel.Ru, Новости Ленинградской области | IVBG.RU, Новости Ленинградской области | Online47.ru.

В Медиасиндикат Санкт-Петербурга теперь входят «Мойка78», Gazeta.SPb, Neva.Today, АБН, «Санкт-Петербург.Ру», «Слово дело плюс», Neva.Sport.ru, 47Channel, online47.ru, «ЛенТВ24», IVBG.RU и «ДельтаНьюс».