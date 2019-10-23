Петербургские экоактивисты помогут москвичам спасать еду

Сервис работает в Северной столице меньше полугода – за это время удалось дать второй шанс 550 килограммам еды.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе экостартапа eatme. В сообщении сказано, что сейчас бесплатный сервис работает в Санкт-Петербурге, а совсем скоро заработает в Москве.

Уточняется, что бороться с food waste захотели более 120 заведений. Среди них рестораны, кафе и пекарни – они распродают через приложение нераспроданную продукцию с большими скидками, что позволяет петербуржцам не только экономить, но и спасать еду.

«В среднем рестораны выбрасывают 15-20% приготовленной еды, мы помогаем сводить этот показатель к минимуму»,

— говорится в сообщении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что экоактивистка из США призвала есть младенцев для спасения планеты. Позже выяснилось, что активистка выступила в качестве розыгрыша, организованного движением LaRouchePAC, которое поддерживает президента США.