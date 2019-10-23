На Невском проспекте установили необычные столбики

На Невском проспекте установили необычные столбики
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Стилизованные под старину дорожные столбики появились на островке безопасности на пересечении проспектов Невского и Адмиралтейского. Их установили с целью повышения безопасности дорожного движения.

В Центральном районе Петербурга установили девять светоотражающих столбиков, стилизованных под архитектуру исторического центра города, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Столбики выполнены из высокопрочного темного пластика. На них присутствуют светоотражающие полосы, которые не оставят их незамеченными в темноте. Крепление должно сохранить их от вандалов.

Общая стоимость работ оценивается в 75 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автоэксперт оправдал установку забора между тротуаром и дорогой на Мытнинской.

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