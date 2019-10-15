Автоэксперт оправдал установку забора между тротуаром и дорогой на Мытнинской

На перекрестке Мытнинской и 8-й Советской улиц в центре Петербурга устанавливают пешеходное ограждение. Против забора между тротуаром и дорогой выступили местные жители.

Горожане уверены, что забор уродует улицу и будет разлетаться, как шрапнель, если в него врежется машина.

В защиту ограждения выступил координатор движения «Синие ведерки» Митя Зворыкин. Он подтвердил, что заборы действительно понижают число травм на участках.

«Количество выживших людей на квадратный километр площади, оборудованной такими заборчиками, выше, чем, если бы их не было. Они повышают выживаемость и улучшают обстановку в районах», — сказал он корреспонденту Gazeta.SPb.

Прочность ограждения — не самый важный критерий, отметил Зворыкин. Задача таких заборов смягчить удар. При столкновении они не летят в сторону, а мнутся, выполняя роль амортизатора.

При этом координатор «Синих ведерок» отметил, что иногда установка таких заборов имеет коррупционную составляющую.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв» протаранил ограждение на углу улицы Подвойского и проспекта Солидарности.