Каршеринг не заметил забор на Подвойского и Солидарности

В Невском районе Петербурга автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв» не заметил забор. Машина протаранила ограждение.

Инцидент произошел сегодня, 13 октября, на углу улицы Подвойского и проспекта Солидарности. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что водитель за рулем каршеринга сбил большую часть забора на перекрестке. У машины сильно пострадала передняя часть.

К месту прибыли сотрудники ДПС. Информация о состоянии водителя в социальной сети «ВКонтакте» не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали об еще одном дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля каршеринга. Машина влетела в остановку. Легковушка серьезно пострадала. О случившемся рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».