Ольга Бузова в сексуальном платье получила звание лучшей певицы

Ольга Бузова в сексуальном платье получила звание лучшей певицы
Бузова похвасталась наградой. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Певица похвалилась длинными стройными ногами и своей наградой – на зло завистникам и хейтерам.

О своих достижениях певица Ольга Бузова рассказала в Instagram-аккаунте. Светская львица, как и всегда, подробна рассказала о посещаемом мероприятии – в его «сториз» была чуть ли не прямая трансляция премии «Прорыв года» журнала «MODA topical». Ольга Бузова поразила присутствующих своим нарядом – певица выбрала блестящее платье с экстремальным разрезом и с удовольствием позировала для прессы.

Поднявшись на сцену, она гордо получила свою награду и поблагодарила всех людей, которые слушают ее песни, верят в нее и поддерживают. Она также похвасталась покупкой недвижимости и заявила, что ищет талантливых подрядчиков, которые сделают из ее квартиры жилье мечты.

«Всегда с огромной радостью хожу на эту премию. Для меня большая честь быть в списке победителей… Еще одна награда в нашу копилочку»,

— отметила Бузова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова приняла предложение руки и сердца.

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