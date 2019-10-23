«Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 1:2

На встрече российского «Зенита» и немецкого «Лейпцига» на Red Bull Arena победа осталась за хозяевами.

По мнению тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, победа «Лейпцигу» досталась абсолютно заслуженно. Семак отмечает, что петербуржцы не воспользовались моментами, в отличие от противника. Кроме того, со стороны немцев активных атак и ударов по воротам было гораздо больше.

Напомним, что первый тайм был успешным для «Зенита», на 25-й минуте Ярослав Ракицкий принес команде первый гол. Однако во второй половине матча преимущество перешло к хозяевам: на 49-й «Лейпциг» забил свой первый гол, уже на 59-й минуте вырвался в лидеры. Преодолеть разрыв «Зениту» не удалось.

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