«Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 1:2

&#171;Зенит&#187; проиграл &#171;Лейпцигу&#187; со счетом 1:2
Российские футболисты показали себя достойными соперниками. Фото: Baltphoto

На встрече российского «Зенита» и немецкого «Лейпцига» на Red Bull Arena победа осталась за хозяевами.

По мнению тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, победа «Лейпцигу» досталась абсолютно заслуженно. Семак отмечает, что петербуржцы не воспользовались моментами, в отличие от противника. Кроме того, со стороны немцев активных атак и ударов по воротам было гораздо больше.

Напомним, что первый тайм был успешным для «Зенита», на 25-й минуте Ярослав Ракицкий принес команде первый гол. Однако во второй половине матча преимущество перешло к хозяевам: на 49-й «Лейпциг» забил свой первый гол, уже на 59-й минуте вырвался в лидеры. Преодолеть разрыв «Зениту» не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к финалу Лиги чемпионов-2020, который состоится в Петербурге, вместимость «Газпром Арены» будет увеличена до 60 тысяч человек.

"Зенит" лейпциг лига чемпионов новости спорт футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российский биолог планирует лечить врожденную глухоту с помощью ...
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 1:2
Ученые посадили крыс за руль авто
«Яндекс.Такси» стала единоличным владельцем «Партии еды»
«Зенит» проигрывает «Лейпцигу» со счетом 1:2
В США задержали Ахмада Билалова, экс-главу «Курортов Северного Кавказа»
Модель Водянова поменяла Париж на Адыгею
Дональд Трамп отменил санкции против Турции