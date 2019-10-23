В Петербурге прошло первое заседание клуба «Свое Дело»

В Петербурге прошло первое заседание клуба &#171;Свое Дело&#187;
Все присутствующие на заседании согласились с тем, что предпринимательская деятельность не должна мешать горожанам, которые, в свою очередь, не должны полностью задавать вектор развития бизнеса. Фото: Мойка78/М. Киреев

В среду, 23 октября, в гостинице «октябрьская» состоялся первый круглый стол представителей делового клуба «Свое Дело».

В ходе заседания члены клуба и представители городской власти обсудили перспективы развития потребительского сектора Петербурга. В частности, внимание уделили недавно вступившему в силу закону Хованской, по которому многие хостелы и гостиницы Северной столицы будут вынуждены прекратить работу. Хотя некоторые нашли выход из положения и размещаются в нежилом фонде, либо сознательно идут на нарушения.

Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова пояснила, что собственники занимаемых помещений, как правило, «не используют хостелы и гостиницы в названиях. для объектов, расположенных в жилом фонде».

Однако жильцы домов, соседствующие с малыми средствами размещения, иначе представляли себе деятельность хостелов и мини-отелей. Ранее граждан беспокоила законность объектов и осуществляемых ими перепланировок, но после 1 октября, когда стал действовать закон Хованской, посыпались иные жалобы. Люди спрашивают, почему хостелы и гостиницы в жилых домах все еще продолжают работать, отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

Предприниматели, в свою очередь, поделились собственной точкой зрения. Депутат Законодательно собрания Ирина Иванова подчеркнула, что необходимо определиться с тем, в каких домах законно создавать объекты размещения, а в каких — нет. Данную информацию депутат предложила указывать в паспорте дома, чтобы не вводить в замешательство представителей малого бизнеса в Петербурге.

«За рубежом у малого бизнеса совершенно другие правила игры, они не знают, что такое бегать и подключать электричество!» — подчеркнула Ирина Иванова.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после 1 октября активисты приступили к решительным действиям в борьбе с хостелами, расположенными в жилых домах.

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