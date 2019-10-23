Елизавета II убрала со стола фотографию принца Гарри и Меган Маркл

Из зала для аудиенций исчез фотоснимок титулованной супружеской пары. Поклонники заметили это во время приёма британской королевой верховного комиссара Гренады Кишу Александр-Грант.

Фотография герцога и герцогини Сассекских появились в королевском зале сразу после бракосочетания принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Снимок по-прежнему находился на своем месте еще совсем недавно. Во время того, как Борис Джонсон посещал дворец в рамках своего вступления в должность премьер-министра Великобритании, поклонники обратили внимание на присутствие фотографии на столе.

Однако во время приема, оказанного верховному комиссару Гренады Кишей Александр-Гранту, во вторник, 22 октября, место для фото на столе пустовало.

Поклонники связывают этот жест с возмущением по поводу участия герцогов Сассекских в документальном фильме «Меган и Гарри: путешествие в Африку».

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