Екатерина Варнава снялась в откровенной фотосессии

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - лаконично подписала фото Варнава. Фото: Instagram

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - лаконично подписала фото Варнава. Фото: Instagram

Звезда комедийного шоу «Comedy Woman» опубликовала фото, на котором предстала перед публикой в обнаженном виде.

Екатерина Варнава выложила на своей страничке в Instagram кадр из откровенной фотосессии. На снимке актриса, укрытая лишь гривой развевающихся волос, сидит без какой-либо одежды, прикрыв грудь руками.

Подобная публикация вызвала шквал комплиментов от коллег по цеху, звезды с восхищением отнеслись к поступку телеведущей. Так, лестные комментарии к обнаженной фотографии Варнавы оставили Полина Гагарина, певица Ёлка и Тимур Родригез.

Однако многие подписчики не разделили восторга поп-звезд. Екатерину Варнаву упрекнули в излишней обнаженности, использовании фотошопа и отсутствии чувства стыда.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ольга Бузова появилась на награждении премии «Прорыв года» в откровенном платье.