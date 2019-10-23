Екатерина Варнава снялась в откровенной фотосессии

Екатерина Варнава снялась в откровенной фотосессии
"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - лаконично подписала фото Варнава. Фото: Instagram

Звезда комедийного шоу «Comedy Woman» опубликовала фото, на котором предстала перед публикой в обнаженном виде.

Екатерина Варнава выложила на своей страничке в Instagram кадр из откровенной фотосессии. На снимке актриса, укрытая лишь гривой развевающихся волос, сидит без какой-либо одежды, прикрыв грудь руками.

Подобная публикация вызвала шквал комплиментов от коллег по цеху, звезды с восхищением отнеслись к поступку телеведущей. Так, лестные комментарии к обнаженной фотографии Варнавы оставили Полина Гагарина, певица Ёлка и Тимур Родригез.

Однако многие подписчики не разделили восторга поп-звезд. Екатерину Варнаву упрекнули в излишней обнаженности, использовании фотошопа и отсутствии чувства стыда.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ольга Бузова появилась на награждении премии «Прорыв года» в откровенном платье.

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Екатерина Варнава снялась в откровенной фотосессии
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